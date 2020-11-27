Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı
27.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:22
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 33 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 16 sentetik hap ele geçirildi
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul