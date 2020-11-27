Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı
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Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

27.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:22
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 33 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 16 sentetik hap ele geçirildi

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Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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