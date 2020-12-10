Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı
10.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:16
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 3,21 gram eroin ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul