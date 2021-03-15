Niğde'de uyuşturucu operasyonları
15.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:18
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 229,67 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul