Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı
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Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı

Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanların üzerinde 108 gram sentetik uyuşturucu, 9,97 gram eroin, hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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