Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
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Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 235 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram eroin, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 275 lira, 210 dolar ve 210 avro bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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