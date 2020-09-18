Niğde'de üretilen elmanın dünya pazarındaki rekabet gücü artacak
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Niğde'de üretilen elmanın dünya pazarındaki rekabet gücü artacak

Niğde Elma Üreticileri Birliğince hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı'ndan (URGE) 2 milyon dolar hibe almaya hak kazanan "Niğde Elması Dünya Pazarında" projesiyle ürünün rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Niğde'de üretilen elmanın dünya pazarındaki rekabet gücü artacak
18.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:52

Niğde Elma Üreticileri Birliğince hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı'ndan (URGE) 2 milyon dolar hibe almaya hak kazanan "Niğde Elması Dünya Pazarında" projesiyle ürünün rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, AA muhabirine, ürünlerin üreticiden tüketiciye direkt ulaşmasını sağlamak amacıyla geçen yıl birliği kurduklarını söyledi.

Türkiye'nin elma üretiminde dünyada dördüncü, Niğde'nin ise Türkiye'de ilk üçte yer aldığını aktaran Kaplan, 7 milyon dikili fidan varlığıyla kentin Türkiye'de birinci olduğunu aktardı.

Ahiler Kalkınma Ajansı ile "Niğde Elması Dünya Pazarında" projesi hazırladıklarını hatırlatan Kaplan, projenin, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı'ndan 2 milyon dolar hibe almaya hak kazandığını bildirdi.

Kaplan, birlik sayesinde üretimden hasada, depolamadan paketlemeye kadar elmayı en iyi şekilde pazarlayabilmeyi amaçladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, yaşadığımız olumsuzlukladan bazıları. Bunları nasıl bertaraf edebiliriz, nasıl daha çok çeşit üretebiliriz, en iyi nasıl pazarlayabiliriz diye Ahiler Kalkınma Ajansı ile proje hazırladık. Türkiye'de ilk kez kabul gören bir proje. Bu projeyle destek alacağız. Üretim aşamasında danışmanlık hizmetleri, pazarlama aşamasında ihracatçıları çekebilme ve Niğde'de üretilen elmaları dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtma fırsatı bulacağız. En temel amacımız ürünümüzü direkt üreticiden tüketiciye pazarlayabilmektir. Şu anda Niğde'de üretilen elma, çeşitli ilerde depolanıyor ve oradan pazarlanıyor. Pazar orada oluştuğu için ihracatçı oraya yöneliyor. Dolayısıyla Niğde'yi pazarlama konusunda cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Böylelikle ihracatçı firma direkt Niğde'ye gelecek."

Proje sayesinde Niğde'de depolama ve paketleme tesislerinin artacağını vurgulayan Kaplan, üreticilerin elma ve diğer çeşitleri daha iyi pazarlama imkanı bulacağını dile getirdi.

Kaplan, "Söz konusu proje 3 yıl devam edecek. Birlik olarak ihracatçılara 50-100 bin ton elma sağlayabileceğiz. Yani ihracatçıların taleplerini karşılayacağız. Hedeflerimizden biri de elma borsası oluşturmaktır. Borsa oluşturabilirsek üretici, ürünlerini değerinde pazarlama fırsatı bulacak. Niğde'de çok farklı türde elma yetiştirilmektedir. Bu çeşitler dünya pazarının istediği çeşitlerdir. Ayrıca Niğde'ye has misket elmanın daha çok yetiştirilmesi için çalışma yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Hamza Tav
Hamza Tav
AA Editörü
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