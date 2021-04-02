Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı
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Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN - Haberler | Yerel

Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı Niğde Belediyesinin katkılarıyla Art Niğde International Uluslararası Artquake-6 Resim Sergisi açıldı.

Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı

NİĞDE - Niğde Belediyesinin katkılarıyla Art Niğde International Uluslararası Artquake-6 Resim Sergisi açıldı.

Perşembe pazarında bulunan Ermeni Kilisesinde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide 20 ayrı ülkeden 59 sanatçının çalışmaları yer alıyor. Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen serginin açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir başta olmak üzere sergide eserleri yer alan sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Sanatın Anadolu'ya götürülmesini amaçlayan proje kapsamında açılan sergi ile kent kültürüne katkı sağlanması ve sanatsal farkındalığın artırılması da hedefleniyor.

Serginin açılışında açıklama yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Güzel bir sanatsal faaliyetin açılışı için bir aradayız. Safa Büte öncülüğünde 20 ülkeden 59 sanatçımızın resimlerinin sergilendiği serginin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki ilimiz sanatsal yönden de her gün kendini geliştiriyor farklı etkinliklerde bir araya geliyoruz ve bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Niğde'nin sanat hayatına gösterdiği katkıdan dolayı sergi küratörü Ressam Safa Büte'ye teşekkür den Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Pandemi kuralları çerçevesinde şehrimizi sanattan yoksun bırakmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Artquake-6 Resim Sergisi Safa Büte'nin küratörü Safa Büte ise amaçlarının sanatı Anadolu'ya götürmek olduğunu söyledi.

Büte, "Farklı ülkelerden farklı sanatçılar neler çalışıyor onları göstermek amacımız. Sergilenen resimler yazın pandemi ortamına göre Niğde'nin köylerinde kasabalarında sergilenecek. Buradaki hedefimiz Niğde insanına katkıda bulunmak. Galerilere gelip sergileri izleyemeyenlere, köy çocuklarına ulaşmak onlara sanatı götürmek" dedi.

Sergi 14 gün boyunca sanatseverleri bekliyor olacak.

Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı
Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı
Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı
Niğde'de Uluslararası Sergi Kapılarını Açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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