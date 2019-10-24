Niğde'de Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi

24.10.2019 15:32

Niğde'de düzenlenen 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR'2019) başladı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı (TÜRMOB) Emre Kartaloğlu, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, dijital çağda özellikle muhasebe alanında çok ciddi bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tebliğler yayınlandığını belirten Kartaloğlu, "Birkaç yıl içerisinde kağıt ortamında herhangi bir defter, belge kalmayacak. Dijitalleşme sürecine muhasebe mesleği uyumlu. Bu tür kongrelerle muhasebe mesleğindeki uygulama ile pratik arasında farklılıkları ele alıyoruz. Ayrıca bu kongrelerin muhasebe mesleğinin geleceğine büyük katkılar sunacağını düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Güler Aras, moderatörlüğünde panele geçildi.

Kongreye Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da katıldı.

Kaynak: AA