Niğde'de Ulukışla ilçe yolu kapatıldı
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Niğde'de Ulukışla ilçe yolu kapatıldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kolsuz ve Çaykavak arası trafiğe kapatıldı.

07.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:07
Niğde'de Ulukışla ilçe yolu kapatıldı

'nin ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kolsuz ve Çaykavak arası trafiğe kapatıldı.


Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada : "İlimiz Ulukışla ilçesinde devam eden kar yağışı ve yoğun tipi nedeni ile E90 Karayolu üzerinde bulunan Kolsuz ve Çaykavak geçitleri trafiğe kapatılmıştır.


Olası can ve mal kaybının yaşanmaması için vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." - NİĞDE

Kaynak: İHA
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