Niğde'de Türk Kızılayı otizmli öğrenciler için sınıf açtı

29.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:38

Niğde'de Türk Kızılay'ı hayırsever iş insanlarının katkılarıyla otizmli öğrenciler için Kemal Aydoğan ilk ve ortaokulunda özel sınıf açtı.

Türk Kızılayı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın sadece afetlerde değil, birçok alanda vatandaşların hizmetinde ve yanında olduğunu belirtti.

Kemal Aydoğan ilk ve ortaokuluna yaptırılan sınıfa destek olan iş adamlarına teşekkür eden Gençoğlu, "Sınıfımızda otizmli öğrencilere özel eğitim materyalleri bulunmaktadır. Sınıf kapıları özel yapıldı. Sınıf öğrencilerin iyi eğitim alabilmeleri için onlara özel olarak tasarlandı." dedi.



Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de katıldı.

Kaynak: AA