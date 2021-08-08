Niğde'de Türk Cumhuriyetleri'nin 30. yılı kutlandı

Niğde'de Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının 30. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Niğde'de Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarının 30. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30. yılı dolayısıyla "Fotoğraf sergisi ve Türk Dünyası'ndan Esintiler" konser etkinliği gerçekleştirildi.

Konser öncesinde Türk dünyasının seçkin fotoğrafçılarının objektiflerinden yansıyan karelerin sergilendiği fotoğraf sergisi gezildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY'un dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yaptıkları çalışmalara değinen Kaseinov, "En önemli temennimiz Türk dünyasının kültür ve sanatının yaşatılmasına yönelik faaliyetlerimizi yurt içi ve dışında artırarak devam ettirmektir. Aramızdaki kardeşliğin büyümesine ve çalışmalarımıza destek veren tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen sanatçılar müzik ve halk oyunları gösterileri sundu.

Kaseinov ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Programa, Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav