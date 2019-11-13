Niğde'de tüfekle fotoğraf çekinmek isterken annesini vurdu

13.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:12

Niğde'de 19 yaşındaki M.G., iddiaya göre evde av tüfeğiyle fotoğraf çekinmek isterken kazayla tetiğe basınca annesi D.G.'yi (50) vurarak yaraladı.



Olay, Çamardı ilçesi Bereketli Mahallesinde meydana geldi. M.G., iddiaya göre evde bulunan ruhsatsız av tüfeği ile sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çekerken kazayla tetiğe bastı. Tüfeğin ateş almasıyla birlikte odada bulunan anne D.G. karnında vurularak yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan D.G.'yi, ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan annenin durumunun ağır olduğu belirtildi. M.G. ise Çamardı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA