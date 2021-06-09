Niğde'de traktörlerin karıştıkları trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çiftçilere reflektör dağıtıldı
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Niğde'de traktörlerin karıştıkları trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çiftçilere reflektör dağıtıldı

Niğde'de traktörlerin karıştıkları trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çiftçilere reflektör dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığınca "Çiftçiye Traktör, Traktöre Reflektör Gereklidir Projesi" kapsamında, çiftçilerin kullandığı tarım araçlarına reflektör takıldı.

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığınca "Çiftçiye Traktör, Traktöre Reflektör Gereklidir Projesi" kapsamında, çiftçilerin kullandığı tarım araçlarına reflektör takıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde düzenlenen törende, Niğde'de yoğun tarımsal faaliyet olduğunu söyledi.

Traktörlerin sürekli sahada olduğunu belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı gerek ışık donanımı gerekse reflektör konusunda farkındalık yaratabilmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Traktörlerimiz zaman zaman mecburiyetten kara yollarına, köy yollarına ve diğer yollara çıkmak zorunda kalabiliyorlar. Görünür olmalarında çok büyük fayda olduğuna inanarak bu tarz projeleri geçmiş yıllarda yapmıştık, şu anda da yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz, çocuklarımız, çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız için de emniyet kemerinin öneminin tanıtımı, diğer trafik kurallarının öneminin biraz daha ortaya konması maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı'mızdan gelen tırlarımızda simülasyon eğitimi de vereceğiz."

Konuşmaların ardından Albay Gümüş ve protokol üyeleri ile çiftçiler traktörlere reflektör taktı.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda jandarma ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Kurulan pistte öğrenciler, akülü arabalara binerek, trafik kurallarını deneyimledi. Simülasyon tırında ise ters dönen otomobile binen vatandaşlar, emniyet kemerinin önemine şahitlik etti.

Niğde'de traktörlerin karıştıkları trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çiftçilere reflektör dağıtıldı
Niğde'de traktörlerin karıştıkları trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çiftçilere reflektör dağıtıldı
Niğde'de traktörlerin karıştıkları trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çiftçilere reflektör dağıtıldı
Niğde'de traktörlerin karıştıkları trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çiftçilere reflektör dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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