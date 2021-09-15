Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut'un' cenazesi Adana'ya gönderildi - Haberler
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Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden "Tostçu Mahmut'un" cenazesi Adana'ya gönderildi

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden

Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren ve sosyal medyada "Tostçu Mahmut" olarak bilinen Anıl Kurt'un cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi.

Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren ve sosyal medyada "Tostçu Mahmut" olarak bilinen Anıl Kurt'un cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kurt'un, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlandı.

Kurt'un cenazesini, babası Mahmut ve kardeşi İbrahim teslim aldı. Ayakta durmakta zorlanan baba Mahmut Kurt, tüm Türkiye'den helallik istedi.

Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Belediyesine ait cenaze aracıyla memleketi Adana'ya gönderildi.

Anıl Kurt, İstanbul'dan Adana'ya dönerken Ulukışla ilçesi yakınlarında, kullandığı minibüsün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.

Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden Tostçu Mahmut'un cenazesi Adana'ya gönderildi

Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden Tostçu Mahmut'un cenazesi Adana'ya gönderildi

Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden Tostçu Mahmut'un cenazesi Adana'ya gönderildi

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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Haber: Niğde'de trafik kazasında hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut'un' cenazesi Adana'ya gönderildi - Haberler
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