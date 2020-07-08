Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
08.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:01
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sinan Yiğit'in (35) kullandığı 51 HE 950 plakalı hafifi ticari araç, Niğde-Kayseri kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Sinan Yiğit ile Rabia (28), Hamide (56) ve 2 aylık Erdoğan Yiğit, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA