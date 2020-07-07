Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı

Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

07.07.2020 22:29 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:12

Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı

NİĞDE - Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde eski Adana yolu Bahçeli Beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sedat A. yönetimindeki 42 V 0750 kamyonet, aynı istikamette seyreden Müslüm Ç.'nın kullandığı 01 ACP 205 çekici plakalı tır ve karşı yönden gelen Mehmet Ali A. kontrolündeki 01 AKK 68 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ali A. ve Bahri A. ile araçlardaki 2 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var Güncel
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi Magazin
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi Güncel
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü Dünya
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak Ekonomi
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı Dünya
Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Çocuklar 'İnşaatta cansız beden gördük' deyince mahalleli sokağa döküldü
Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Sosyal medyada video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğuldu
Sosyal medyada video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğuldu
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Yılmaz Tunç Bülent Turan Berat Albayrak
Magazin Emrah Alişan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Niğde'de trafik kazası: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 23:23:43. #1.14#
title