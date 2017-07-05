Niğde'de Trafik Kazası 3'ü Çocuk 4 Ölü, 8 Yaralı

Niğde'de Trafik Kazası 3'ü Çocuk 4 Ölü, 8 Yaralı

Niğde'de Trafik Kazası 3'ü Çocuk 4 Ölü, 8 Yaralı