Niğde'de trafik kazası: 3'ü çocuk 4 ölü, 8 yaralı



NİĞDE - Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde-Adana karayolu Kaynarca köyü yakınlarında meydana geldi. 81 BL 813 plakalı otomobil Niğde istikametine seyir halinde olan ve içerisinde çoğu çocuk 11 kişinin içerisinde olduğu otomobil ile Ulukışla istikametine seyir halinde olan 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Ölen çocuklardan birinin 8 aylık olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans yaralılar Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesi acil servisine kaldırdı. Olayı öğrenen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek hastaneye giderek yaralıların durumu ile ilgili bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

Hastaneye sevk edilen yaralıların isimleri ise şu şekilde: Hatice Karaduman, Nurettin Karaduman, Enes Karaduman, Ramazan Karaduman, Muhammed Karaduman, Buse Tunçer, Oğuz Tunçer.