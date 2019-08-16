Niğde'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Erkut Çağrı Erdaş yönetimindeki 33 DHV 74 plakalı otomobil, Pozantı-Ulukışla kara yolunun 17. kilometresinde İsmail Aksoy idaresindeki 06 HE 1328 plakalı ve Semih Yağdı'nın kullandığı 34 PC 5013 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oğuz Dural (19) ile Haneden Yağdı (46) kurtarılamadı.