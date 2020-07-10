Niğde'de trafik kazası: 1 ölü
Niğde'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü.
10.07.2020 21:25 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:28
Niğde'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Afşin (57) idaresindeki 34 BEY 972 plakalı kamyonet, Ulukışla ilçesi Porsuk köyü yakınlarında karşı yönden gelen Adem Karadamar (42) kontrolündeki 33 NOK 57 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü Afşin olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA