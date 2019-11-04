Niğde'de trafik denetimleri

04.11.2019 15:08

Niğde'de ekim ayında 25 bin 706 araç kontrol edildi, 4 bin 427 sürücüye bir milyon 665 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Bölge Trafik ekipleri, ekim ayı denetimlerinde 25 bin 706 aracı kontrol etti.

Çalışmalarda, hız ihlali yapan, alkollü, ehliyetsiz ve modifiyeli araç kullanan 4 bin 427 sürücüye işlem yapıldı.

Ekim ayında, bir milyon 665 bin lira ceza uygulanan çalışmalarda, 74 sürücünün ehliyetine el konuldu, 130 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA