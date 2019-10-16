Niğde'de tombala operasyonu
Niğde Emniyet Müdürlüğü bir derneğe yaptığı baskında tombala oynatan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü bir derneğe yaptığı baskında tombala oynatan 6 kişiyi gözaltına aldı. Tombala oynayan 28 kişiye ise 8 bin 960 lira para cezası yazıldı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde'de Kirazcılar Derneği adı altında tombala oynatılan derneğe baskın yapıldı.
Tombala oynatan 6 kişi gözaltına alındı, oynayan 28 kişiye toplamda 8 bin 960 lira para cezası yazıldı.
Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecek. - NİĞDE