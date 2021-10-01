Niğde'de tırda 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Niğde'de tırda 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de tırda 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de bir tırda gümrük kaçağı 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir tırda gümrük kaçağı 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 2 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de tırda 2 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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