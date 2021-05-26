Tır otobüse çarptı: 8 yaralı
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Tır otobüse çarptı: 8 yaralı

Tır otobüse çarptı: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Niğde'de tırın otobüse arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Niğde'de tırın otobüse arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana-Niğde Otoyolu birinci ve ikinci Kırkgeçit tünelleri arasında meydana gelen trafik kazasında, M.K. (33) yönetimindeki 42 ADU 052 plakalı tır, V.Ü (45) idaresindeki 21 ABD 128 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, tır sürücüsü ile otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis, AFAD, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü M.K, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. - NİĞDE

Tır otobüse çarptı: 8 yaralı
Tır otobüse çarptı: 8 yaralı
Tır otobüse çarptı: 8 yaralı
Tır otobüse çarptı: 8 yaralı
Tır otobüse çarptı: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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