Niğde'de tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Porsuk köyü yakınlarında meydana geldi. D-750 karayolundan Pozantı istikametine gitmekte olan H.H.A.(57) idaresindeki 34 BEY 972 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen A.K. (42) yönetimindeki 33 NOK 57 plakalı tır çarpıştı. Kazada H.H.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA