Niğde'de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı Niğde'de tır ile kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Niğde'de tır ile kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu V.M'nin kullandığı B001 HA177 plakalı tır, Ulukışla ilçesi Çiftehan Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Y.S. idaresindeki 35 AIL 677 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonda bulunan sürücü ve yolcu konumundaki H.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ulukışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan V.M. ise jandarma ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden açıldı. Kaynak: AA