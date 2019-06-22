Niğde'de tır devrildi: 1 yaralı

Niğde'de tır devrildi: 1 yaralı

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrilirken sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de tır devrildi: 1 yaralı

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrilirken sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Necmettin O. yönetimindeki 32 KOJ 13 plakalı tır, Adana- Niğde otoyolu Göbekli Dağ mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sürücü Necmettin O. tırın içerisinden çıkarıldı. Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayatı tehlikesinin olmadığı bildirilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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