NİĞDE'DE TIR'DAN İNİP YERLEŞİM YERLERİNE DAĞILAN 74 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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NİĞDE'DE TIR'DAN İNİP YERLEŞİM YERLERİNE DAĞILAN 74 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 74'ü yakalandı.

NİĞDE'de ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 74'ü yakalandı. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, TIR şoförünün gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Niğde-Ankara otoyolunun merkeze bağlı Yıldıztepe beldesi yakınlarında bir TIR'dan inen göçmenlerin ayrılıp farklı yönlere gittikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ve çevresinde yaptığı araştırmada 67 YF 123 plakalı TIR'ın 16 MCF 83 plakalı dorsesinden inen kaçak göçmenlerin çevredeki yerleşim yerlerine dağıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda ekipler, TIR şoförü S.G ile 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Niğde Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi

Şu ana kadar 74 düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir. Şahısları bölgeye getiren TIR'ın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.

NİĞDE'DE TIR'DAN İNİP YERLEŞİM YERLERİNE DAĞILAN 74 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
NİĞDE'DE TIR'DAN İNİP YERLEŞİM YERLERİNE DAĞILAN 74 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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NİĞDE'DE TIR'DAN İNİP YERLEŞİM YERLERİNE DAĞILAN 74 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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