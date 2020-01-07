Niğde'de tipi nedeniyle şantiyede mahsur kalan işçi kurtarıldı
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Niğde'de tipi nedeniyle şantiyede mahsur kalan işçi kurtarıldı

Niğde'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çalıştığı şantiyede mahsur kalan işçi kurtarıldı.

07.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:54
Niğde'de tipi nedeniyle şantiyede mahsur kalan işçi kurtarıldı

'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çalıştığı şantiyede mahsur kalan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçesine 3 kilometre uzaktaki, özel bir firmaya ait alçı şantiyesinde çalışan , yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

İşçinin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

İşçi, amfibik arazi aracıyla kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Kaynak: AA
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