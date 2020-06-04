Niğde'de tekstil fabrikasının deposunda yangın Niğde'de tekstil fabrikasının deposunda yangın Niğde'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Niğde'de tekstil fabrikasının deposunda yangın

NİĞDE - Niğde'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye Niğde ve Bor belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca çevik kuvvete ait TOMA da yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor. Yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA