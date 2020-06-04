Niğde'de tekstil fabrikasının deposunda yangın Niğde'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.

Niğde'de bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye Niğde ve Bor Belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca çevik kuvvete ait TOMA'da yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasında görülüyor. Yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA