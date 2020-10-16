Niğde'de tefecilikten gözaltına alınan 7 kişi, adliyede (2)
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Niğde'de tefecilikten gözaltına alınan 7 kişi, adliyede (2)

16.10.2020 00:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 00:13
Niğde'de tefecilikten gözaltına alınan 7 kişi, adliyede (2)

2'Sİ TUTUKLANDINiğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A.Ç., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken C.E., S.E., Y.E., Z.E., H.M.G., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A.Ç., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken C.E., S.E., Y.E., Z.E., H.M.G., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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