Niğde'de tefecilikten gözaltına alınan 7 kişi, adliyede (2)

2'Sİ TUTUKLANDINiğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A.Ç., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken C.E., S.E., Y.E., Z.E., H.M.G., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.