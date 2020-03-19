Niğde'de Tefeci operasyonu: 3 gözaltı Niğde'de tefecilere yönelik düzenlenen 'Sülük' operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de tefecilere yönelik düzenlenen 'Sülük' operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube ekipleri 'Tefecilik' suçuna yönelik 'Sülük' kod adlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.Ö., B.Ö. ve F.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 5 adet boş senet, 2 adet müştekilere ait hazırlanmış senet ve kimlik fotokopileri ve 2 adet müştekilere ait senet ücretli ihtarname kağıtlarına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA