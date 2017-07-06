Niğde'de Tavukçuluk Çalıştayı Düzenlenecek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, Türkiye 1. Tavukçuluk Araştırmaları Çalıştayı ve Uluslararası Tavukçuluk Kongresi'nin Niğde'de düzenleneceğini bildirdi.



Şekeroğlu, yaptığı açıklamada, Çamardı i·lçesinde uygulamaya başlanan "Serbest Tavukçuluk Yetiştiriciliği Projesi" ile yumurta tavuğu üreterek çiftçilerin gelir sağlamasının amaçlandığını belirtti.



Proje kapsamında kullanılan hibrit tavukların Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildiğini ifade eden Şekeroğlu, şunları kaydetti:



"Bu yumurta tavuk hibritlerinin serbest yetiştirme şartlarına uygun olup olmadığını deniyoruz ve performanslarını gözlemliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız sürecek. Bu kapsamda 21 Temmuz'da Türkiye 1. Tavukçuluk Araştırmaları Çalıştayı'nı, 2018'de de Uluslararası Tavukçuluk Kongresi'ni düzenleyeceğiz. Böylece serbest sistem yumurta tavukçuluğunda pilot il olan Niğde'yi araştırma merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz."