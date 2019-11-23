Niğde'de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Niğde'de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda taşınabilir güç kaynağı içine gizlenen uyuşturucu bulundu.

23.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:14
Niğde'de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda taşınabilir güç kaynağı içine gizlenen uyuşturucu bulundu.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulukışla ilçesinde R.Y. ve H.O.B.'nin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kısa süren takibin ardından durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 19,08 gram eroin, 2,71 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bu kişilerle bağlantısı olan S.K'nin ilçedeki evinde de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş 7,36 gram sentetik uyuşturucu,1,34 gram eroin, 3 hap, şüphelinin üzerinde de 300 miligram sentetik uyuşturucu ve 2,91 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden R.Y'nin 4 yıl 2 ay, S.K'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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