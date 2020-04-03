Niğde'de "Tarımsal Üretimin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması" toplantısı yapıldı
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Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel

Niğde'de "Tarımsal Üretimin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması" toplantısı yapıldı

Niğde'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Tarımsal Üretimin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması"na yönelik toplantı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlendi.

03.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:20
Niğde'de

Niğde'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Tarımsal Üretimin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması"na yönelik toplantı, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yılmaz Şimşek, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve tarımsal faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Şimşek, toplantıda, tarımsal ve hayvansal üretimin devam edeceğini belirtti.

Koronavirüsün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayılmaya devam ettiğini ve can kayıplarına neden olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu virüsteki temel risk unsuru, bulaşıcılığının yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu alanlardır. Devletimiz bugüne kadar bu salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için birçok tedbir aldı. Tüm bu tedbirlerin yanında bu sürecin tarıma olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması büyük önem arz etmektedir."

Toplantıda alınan kararlara göre, tarımsal üretim, gerekli tüm tedbirler alınarak kesintiye uğramadan devam edecek

Dışarıdan gelen veya Niğde'de yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve barınma alanları İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince sürekli kontrol edilerek ilaçlanacak, yiyecek ve içecek kolileri temin edilecek, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık dağıtılacak ve risk görülen alanlarda gerekli tedbirler hızlıca alınacak.

Tarım işçilerinin ulaşım koşulları trafik zabıtası ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yakından takip edilecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık işletmeleri ve bitkisel üretim yapan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan çiftçiler, üretimin aksamaması için bağlı oldukları muhtarın bilgisi dahilinde kendisi, birinci derece yakını veya resmi temsili olan biri tarafından faaliyetlerine devam edecek.

Üreticilerin ilaç ve gübre gibi girdi temininde sorun yaşamaması için bayi ve stok kontrolleri daha sık yapılacak. Veteriner ecza deposu ve veteriner hekim kliniklerinin dağıtım ve klinik hizmetleri konusunda kolaylık sağlanacak, sebze ve meyve hallerinde denetimler sıklaştırılacak.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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