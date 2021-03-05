Niğde'de şubat ayında çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı
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Niğde'de şubat ayında çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı

05.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:38
Niğde'de şubat ayında çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı

Niğde'de şubat ayında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54 şüpheli yakalandı.

Niğde'de şubat ayında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık, yaralama, kasten öldürme, dolandırıcılık, silahla yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şubat ayında 54 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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