Niğde'de son 2 haftada uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı - Haberler
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Niğde'de son 2 haftada uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

AA, Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de son 2 haftada uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Niğde'de son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 7-21 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 45 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte 151,06 gram bonzai, 180,01 gram metamfetamin, 6,44 gram eroin, 57,6 gram esrar, 7 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Niğde, Güncel, Haberler

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