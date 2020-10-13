Niğde'de sokak hayvanlarının bakımı için protokol imzalandı
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Niğde'de sokak hayvanlarının bakımı için protokol imzalandı

13.10.2020 16:21 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:24
Niğde'de sokak hayvanlarının bakımı için protokol imzalandı

Niğde Valiliği İl Özel İdaresi ile belediye arasında sokak hayvanlarının korunması, malzeme ve ekipman desteği sağlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Niğde Valiliği İl Özel İdaresi ile belediye arasında sokak hayvanlarının korunması, malzeme ve ekipman desteği sağlanmasına yönelik protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi, belediyeye ait hayvan barınağında bakıma alınan hayvanlar için ekipman ve maddi destek sağlayacak.

İl Özel İdaresi, Hayvanları Koruma Kanunu ve İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı gereğince sorumluluk sahasındaki 131 köy merkezinde sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini yapacak.

Ayrıca, donanımlı ekipler, köylerdeki bakıma muhtaç sokak hayvanlarını, Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirerek gerekli tedavilerini yaptıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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