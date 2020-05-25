Niğde'de sokak hayvanlarına mama desteği
Niğde Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıyor.
25.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:33
Niğde Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıyor.
Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tunç Bilgin, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 4 gün boyunca kentin değişik noktalarına sokak hayvanları için 250 kilogram mama bıraktıklarını söyledi.
Sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalıştıklarını belirten Bilgin, "Duyarlı vatandaşlardan belediyemizi arayanlar da oluyor, biz de hemen o bölgeye giderek yemleme yapıyoruz. Gerekli durumlarda hem besleme hem de tedavilerini yapıyoruz." dedi.
Bilgin, salgın sürecinde sokak hayvanlarına destek veren hayvanseverlere de teşekkür etti.
Kaynak: AA