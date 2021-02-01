Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 46 bin 900 lira ceza

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 46 bin 900 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 46 bin 900 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını kapsamında 25 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında il genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 51 kişiye adli ve idari işlem yapıldı ve toplam 46 bin 900 lira para cezası yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul