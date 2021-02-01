Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 46 bin 900 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 46 bin 900 lira ceza

01.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:44
Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 46 bin 900 lira ceza

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 46 bin 900 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 46 bin 900 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını kapsamında 25 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında il genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 51 kişiye adli ve idari işlem yapıldı ve toplam 46 bin 900 lira para cezası yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Bülent Serttaş Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Niğde'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 46 bin 900 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 16:46:10. #1.16#
title