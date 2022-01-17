Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen genç kız defnedildi

ÇAMARDI, NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybeden genç kız, toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Neslihan Üzümcü'nün (21) cenazesi, Niğde Ömer Halisdmeir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Celaller köyüne getirildi.

Genç kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Üzümcü'nün yakınlarının yanı sıra, MHP Niğde İl Başkanı Cumali İnce, MHP MYK Üyesi Emrullah Türe, MHP il ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.

Çamardı Belediyesi Meclis Üyesi olan baba Abidin Üzümcü, dün Celaller köyündeki evinde aynı odada uyuyan çocukları Neslihan ve Ömer Üzümcü'nün (11) hareketsiz yattığını fark ederek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmiş, Neslihan Üzümcü'nün sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Üzümcü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.