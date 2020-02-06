Niğde'de sobadan sızan gazdan 1'i çocuk 5 kişi zehirlendi

06.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:13

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



Etkili olan rüzgar nedeniyle Ulukışla Kemalpaşa Mahallesi'nde Bülent Demirdelen (57), Aynur Demirdelen (32), Müzeyyen Demirdelen (56), Ayşegül Ünüvar (34) ve Adnan Eymen Ünüvar (5) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İlk olarak Ulukışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 5 kişi daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA