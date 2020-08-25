Niğde'de siyasi parti temsilcileri bir araya geldi Niğde'de siyasi parti il başkanları bir araya geldi.

Niğde'de siyasi parti il başkanları bir araya geldi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, kentin ihtiyaçları ve yatırımlarının görüşüldüğü toplantıya, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, MHP İl Başkanı Cumali İnce, CHP İl Başkanı Erhan Adem, İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Uzun, Saadet Partisi İl Başkanı Ahmet Binici ve Yeniden Refah Partisi temsilcisi katıldı.

Katılımlarından dolayı parti temsilcilerine teşekkür eden Peşin, "Özellikle Kovid-19 pandemisi başta olmak üzere, sağlık, eğitim, DSİ yatırımları ve projeleri, tarım ve hayvancılık, İl Özel İdare yatırımları, gençlik ve spor yatırımları, KOSGEB, İŞKUR, Aile Sosyal ve Politikalar yatırımları faaliyetleriyle ilgili İl değerlendirme raporumuzu sunduk ve birçok konuyu masaya yatırdık, istişarelerde bulunduk. Niğde'nin gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA