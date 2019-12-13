Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı (2)
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Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı (2)

8 KİŞİ TUTUKLANDINiğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

13.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:58
Niğde'de silahlı suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı (2)

8 KİŞİ TUTUKLANDI

'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.İ, K.K, A.Ç, S.Ç, M.K, A.S, Ş.G. ve Ü.S. ise çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 


Kaynak: DHA
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