Niğde'de silahlı suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

13.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:40

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama ve çökme" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı "Kıskaç" adlı operasyonda A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA