Niğde'de silahlı suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Haberler » Güncel » Niğde'de silahlı suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı - Haber

Niğde'de silahlı suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

Niğde'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

13.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:40
Niğde'de silahlı suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

'de silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl ekipleri, "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt kapsamında yağma, silahla tehdit, silahla yaralama ve çökme" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı "Kıskaç" adlı operasyonda A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler