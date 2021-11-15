Niğde'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Ata Sanayi Sitesi'nde A.Ş, aralarında husumet bulunan kamyon şoförü Gökay Kaplan'a (48) pompalı tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kaplan, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin aracıyla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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