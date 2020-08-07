Niğde'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Niğde'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
07.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:19
Niğde'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılören köyünde tarlasından evine dönen Duran Baharlıaslan, bir araçtaki kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan Baharlıaslan, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın şüphelilerinden D.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA