Niğde'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Niğde'de silahlı kavga: 1 yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

19.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:54
Niğde'de silahlı kavga: 1 yaralı

'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, İ.E. ile E.O, Ayhan Şahenk Bulvarı İmam Hatip Meydanı'nda henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.E, pompalı tüfekle E.O'yu bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

E.O, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan İ.E. kısa sürede gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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