Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Niğde'de çıkan silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Niğde'de çıkan silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılören köyünde Ali (33) ve kardeşi İsa Baharlıaslan (37) ile D.Y. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda D.Y, ruhsatlı av tüfeğiyle Baharlıaslan kardeşlere ateş etti.

Ali Baharlıaslan, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan kardeşi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüpheli, suç aleti silahla gözaltına alındı.

Kaynak: AA